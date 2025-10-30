Presentación de la obra “Los Carrotos de la Ruta” en el Espacio para la Memoria

La Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado de Las Flores invitan a la presentacion de la obra “Los Carrotos de la Ruta” junto al taller Agitando Derechos. Una propuesta que invita a reflexionar desde el arte sobre la memoria, la justicia y los derechos humanos.

El viernes 31 de octubre a las 10 hs en el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos – ex CCDyT “Brigada de Investigaciones de Las Flores” (Avellaneda 705).

La actividad está destinada a todo público y es organizada por el Instituto Cultural y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Los esperamos para seguir construyendo memoria colectiva a través de la cultura.