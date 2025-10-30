Alberto Gelené: «Esperamos llegar a fin de año sin tener que declarar la emergencia»

Esta mañana, el intendente municipal Alberto Gelené convocó a los medios locales a una conferencia de prensa donde abordó temas de interés para la comunidad, entre los cuales estuvo la audiencia realizada en Vialidad Nacional en el dia de ayer.

Vialidad Nacional

En la reunión que participaron los intendentes de Las Flores y Azul y un representante de vecinos autoconvocados de Azul y de estrellas amarillas, el compromiso fue hacerse cargo de los trabajos de mejora, manteniemitno y conservación de la ruta, asi como de la continuidad de las obras de la autovía –como ya viene sucediendo-.

Expresiones del intendente al respecto:

“Desde el lunes se comenzará el bacheo y otras necesidades de reparación en tramos más complicados entre nuestra ciudad y Azul”.

“La concesión incluye doble calzada entre Gorch y Las Flores. Las Flores- Azul no está incluida”.

“En 90 días estará decidido el contrato de concesión, con la instalación de los peajes una vez realizada la primera etapa de puesta en valor, que requiere mucho”.

“El administrador nos aseguró la continuidad y terminación de lo que ya está en ejecución. Manifesté con mucho énfasis que tienen que tomar cartas en el asunto en la curva de El Despunte, que no está incluido en los planos, en el proyecto, hacer la rectificación de esa curva”.

“El puente del cruce de rutas 3 y 91 está incluida su terminación en los trabajos, como están previstas en el pliego licitatorio”.

También hizo especial referencia a la situación social y económica que actualmente atravesamos todos los argentinos, donde pese a lo difícil que se hace sostener todo el funcionamiento del municipio, se ha establecido un aumento de sueldo del 5 % para todos los empleados municipales junto con un incremento que asciende a $50.000 del monto remunerativo.

“El municipio también padece esta situación. Se hace muy pesado”.

“Con este 5%, en el año va a ser del 32 contra el 22 del IPC de este año, aunque seguimos atrasados”.

“Esperamos llegar a fin de año sin tener qe declarar la emergencia como han hecho municipios cercanos”.

“Les pido a todos, como lo hago con mi equipo, que cuidemos para mejorar un poquito más el salario, para no declarar la emergencia, para no resentir ningún servicio…”

Por otra parte, solicitó a los vecinos que pueden y deben cumplir con sus obligaciones tributarias que lo hagan, que colaboren: «aquellos que son propietarios de mas de un inmueble tienen la obligación de cumplir con el pago de impuestos».

En el final felicitó a los deportistas florenses que tanto en los Juegos Bonaerenses como en otras competencias han representado y lo siguen haciendo, tan bien a la ciudad. “El esfuerzo, fruto del trabajo de los profes, de los chicos, de las familias y del municipio que no le dice no a nada, junto con la infraestructura que tenemos que hacen posible las prácticas”.

Con espacio para las preguntas de los medios de comunicación, finalizó diciendo: «Le vamos a poner garra como hacen nuestros deportistas”