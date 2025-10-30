ACOMPAÑAMIENTO A COOPERADORAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA JÓVENES Y MEMORIA

ACOMPAÑAMIENTO A LAS COOPERADORAS ESCOLARES

Las Cooperadoras Escolares de nuestro distrito vienen realizando una labor incansable para mejorar las instituciones de las que son parte, por ello el Gobierno Municipal mantiene el compromiso de acompañar ese trabajo.

Días pasados, el intendente Alberto Gelené y la secretaria de Educación interina, Silveria Giménez, entregaron aportes a las cooperadoras de las Escuelas Primarias Nº 2 y 21. Ambas instituciones tienen proyectos educativos de extensión para fomentar el aprendizaje a partir de la experiencia y la investigación, acciones que el Municipio valora y apoya.

RESPALDO MUNICIPAL A INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN DEL PROGRAMA “JÓVENES Y MEMORIA”

En el marco del acompañamiento permanente a las iniciativas educativas locales, el intendente Alberto Gelené junto a la secretaria de Educación interina, Silveria Giménez, otorgaron un aporte destinado a fortalecer la participación de establecimientos florenses en el reconocido Programa “Jóvenes y Memoria”, que organiza la Comisión Provincial por la Memoria.

El mencionado proyecto impulsa la reflexión, la construcción de memoria colectiva y el compromiso social de las y los estudiantes. Este año contará con la participación de la Escuela Secundaria N° 1, el CEPT N° 37 y la Escuela Profesional Secundaria (EPS), quienes trabajan en diversas temáticas vinculadas a derechos humanos, identidad, memoria histórica y realidad comunitaria.

Durante la entrega, el intendente destacó la relevancia de sostener políticas educativas que promuevan la reflexión crítica y el protagonismo de nuestros jóvenes.