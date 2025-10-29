Programación del 23º Encuentro Internacional de Teatro Del Borde

Vuelve la fiesta del Teatro Independiente

Mañana 30 comenzarán las actividades programadas del 23º Encuentro Internacional de Teatro Del Borde, que acercarán espectáculos y actividades relacionadas con lo escénico a diferentes espacios de nuestra ciudad.

El Encuentro iniciará puertas adentro con la recepción de los artistas e investigadores participantes, el miércoles 29 por la tarde.

Serán de la partida, en esta oportunidad, las compañías La Rueda Títeres (Bragado), A Tope (Saladillo/CABA), La Reina de Turdera (Lomas de Zamora), Cuentos en las Orejas (San Francisco de Bellocq, Tres Arroyos), Tres Robles (Tandil), Murallón Teatro (Tandil) y Le Pouf (Tandil), a quienes se sumarán: el Dr. Jorge Dubatti (Director del Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino”, creador y director de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, Académico de Número de la Academia Argentina de Letras y Miembro Correspondiente de la Real Academia Española), el Prof. Fabio Ragone (Asesor Pedagógico de la Dirección de Educación Artística, exinspector Jefe de Marcos Paz, actor y docente de Teatro), el Prof. Pepo Sanzano (actor, dramaturgo y docente de Teatro. UNICEN) y la Escuela de Espectadores de Las Flores.

Las actividades abiertas al público se llevarán a cabo los días jueves 30/10, viernes 31/10 y sábado 1/11; mientras que los artistas e investigadores participarán en otras instancias que se extenderán hasta el domingo 2.

En esta edición, declarada De Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante, serán sedes del Encuentro las Escuelas Primarias Nº 4, 10 y 19; la Escuela Secundaria Nº 4, la Escuela de Educación Artística Nº 1, la Pileta El Faro y el Espacio Teatral Del Borde.

Las entradas a los espectáculos programados tendrán un valor de $ 5000 (descuentos a estudiantes y jubilados).

Todos los espectáculos tendrán un espacio de desmontaje (diálogo entre espectadores y artistas), posterior a la función, en el que el público podrá optar por participar o no.

El ingreso a las actividades será por orden de llegada y quedará supeditado a la capacidad del espacio disponible. No se podrá reservar ni comprar entradas con anticipación.

Todas las actividades serán abiertas al público (incluso las que se realizan en instituciones escolares).

La programación prevista es la siguiente:

Jueves 30/10

9 Hs. Bra(ho)gado (espectáculo) / Cía. La Rueda Títeres (Bragado, Pcia. de Buenos Aires) / Público: +10 / Lugar: Espacio Teatral Del Borde.

11 Hs. Bra(ho)gado (espectáculo) / Cía. La Rueda Títeres (Bragado, Pcia. de Buenos Aires) / Público: +10 / Lugar: Espacio Teatral Del Borde.

16 Hs. SHHH! Una onomatopeya física (espectáculo) / Cía. A tope (Saladillo, Pcia. de Buenos Aires – CABA) / Público: ATP / Lugar: Escuela Primaria Nº 10.

21 Hs. La reina de Turdera (espectáculo) / Dir: Juan Mako (Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires) / Público: ATP / Lugar: Espacio Teatral Del Borde.

Viernes 31

10 Hs. Rimando y cantando te cuento por dónde ando (espectáculo) / Cía. Cuentos en las orejas (San Francisco de Bellocq, Tres Arroyos, Pcia. de Buenos Aires) / Público: +5 / Lugar: Escuela Primaria Nº 4.

13.30 Hs. Rimando y cantando te cuento por dónde ando (espectáculo) / Cía. Cuentos en las orejas (San Francisco de Bellocq, Tres Arroyos, Pcia. de Buenos Aires) / Público: +5 / Lugar: Escuela Primaria Nº 19.

16 Hs. Yerba, tabaco, monte. Testigos de una época artiguista (espectáculo) / Cía. Tres robles (Tandil, Pcia. de Buenos Aires) / Público: +12 / Lugar: Escuela Secundaria Nº 4.

21 Hs. Angélica (espectáculo) / Cía. Murallón Teatro (Tandil, Pcia. de Buenos Aires) / Público: +14 / Lugar: Espacio Teatral Del Borde.

Sábado 1/11

14.30 Hs. Contextos, territorios y procesos creativos. Espacio de intercambio y reflexión sobre el quehacer teatral / Participantes: artistas e investigadores teatrales / Coordina: Escuela de Espectadores de Las Flores / Público: ATP / Lugar: Pileta El Faro.

17 Hs. La expectación teatral en la escuela. Encuentro de análisis y reflexión teórica / Participantes: Dr. Jorge Dubatti / Prof. Fabio Ragone (DEAR) / Prof. Pedro Sanzano (UNICEN) / Escuela de Espectadores de Las Flores. / Público: ATP / Lugar: Escuela de Educación Artística Nº 1.

21 Hs. Animales en el techo (espectáculo) / Cía. Le Pouf (Tandil, Pcia. de Buenos Aires). / Público: adolescentes y adultos / Lugar: Espacio Teatral Del Borde.

Se puede ver el detalle de cada propuesta en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1HWXtWDbza9KafK4zjqgtI5FhvfcY0H4x/view?usp=sharing

La 23ª Edición del Encuentro Internacional de Teatro Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, el Programa Cocina de Festivales del Instituto Cultural de la Pcia. De Bs. As., la Municipalidad de Las Flores y casi un centenar de empresas, comercios, instituciones y personas que realizaron un aporte económico para la producción de la actividad.

Más información en las redes sociales Instagram y Facebook: @delbordeteatro.