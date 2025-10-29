Convocatoria a la 89° Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Limitada informa que, conforme a lo establecido en los artículos N° 32, 33 y 34 de su Estatuto Social, se convoca a los delegados designados en la Asamblea Electoral de Distrito —realizada el pasado 30 de septiembre— a participar de la 89° Asamblea General Ordinaria.

📅 Fecha: Viernes 7 de noviembre de 2025

🕕 Hora: 18:00 hs

📍 Lugar: Sede del Sindicato de Luz y Fuerza – Pueblos Originarios N° 480, Las Flores

Durante el encuentro se tratará el siguiente Orden del Día:

Designación de dos delegados para firmar el acta junto al Presidente y Secretario.

Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al 89° ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2025; Informe del Auditor Externo e Informe del Síndico.

Designación de tres delegados para integrar la Comisión Receptora de Votos y Escrutinio.

Elección de Consejeros Titulares y Suplentes por renovación de mandatos y renuncias.

Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un año.

La documentación correspondiente al orden del día se encuentra disponible para su consulta en la sede administrativa de la Cooperativa, ubicada en 25 de Mayo N° 513.

El Consejo de Administración invita a todos los delegados a participar de esta importante instancia democrática, fundamental para la vida institucional y el fortalecimiento del movimiento cooperativo local.

Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

Tu cooperativa, nuestro compromiso