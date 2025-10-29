12° ENCUENTRO PROVINCIAL DE CERÁMICA NEGRA EN LAS FLORES

La Dirección Municipal de Cultura, con el acompañamiento y coordinación del prestigioso ceramista florense Carlos Lerra y la colaboración de las profesoras de los talleres municipales Rocío Arrazubieta y Paloma Calabria, invitan al 12° Encuentro Provincial de Cerámica Negra que se llevará a cabo en Las Flores los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2025.

El evento, que contará con la presencia de importantes ceramistas de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, no solo será una gran exposición de objetos, sino que también se destacará por la realización de talleres de diferentes técnicas de la actividad y charlas relacionadas como la que dictará Sergio Smith sobre Pueblos Originarios del territorio bonaerense.

Arribarán a Las Flores: Meli Machado Rondinoni que dictará un taller para niños con la utilización de arcilla y engobes; Carlos Rodríguez con sus conocimientos de taller de silbatos en arcilla y engobes; Ana María Divito que brindará una clase de tratamiento de superficies y Marcelo Mainardi con sus explicaciones sobre siguillatas y arcilla.

La actividad de los talleres que se realizarán entre los días sábado y domingo, se complementará con la presencia de Iris Marianella Tavio con sus clases de torno; Marta Midaglio con sus conocimientos de barbotina, óxidos y pigmentos y Emilio Villafañe que explicará en detalles todo lo relacionado a la construcción de hornos tiro invertido con ladrillos, tierra y viruta.

Es importante destacar que la inscripción para presenciar los talleres, que incluirá también la posibilidad para los participantes de comer un guiso carrero el día domingo al mediodía, tendrá un costo de $10.000.

Para consultas e inscripciones dirigirse a la Dirección de Cultura en Avenida Gral. Paz 570 o comunicarse al teléfono 2244485466.