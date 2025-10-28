Sesión en el Concejo Deliberante con el ingreso de pedido de licencia del intendente

Se convoca a una nueva sesión ordinaria el jueves 30 de octubre a las 17.00 hs en el Salón de Sesiones Oscar Alende del HCD a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Izamiento de la Enseña Nacional

2. Homenajes.

3. Reconocimientos: entrenadora de patinaje artístico Ailen Barrios / patinadora artística Maria Sol Campos.

4. Acta 1770.

Comunicaciones del Ejecutivo

5. Expte DE 213, nota prorroga plazo presentación calculo recursos y presup de gastos y ordenanza fiscal e impositiva 2026.

6. Expte DE 217, licencia intendente 10/11 al 30/11.

7. Expte DE 218, P ord, modif ord 3624, calculo recursos y presup de gastos.

Asuntos de Vecinos

8. Expte V 212, solicitud colocación reductor velocidad.

Proyectos de Ordenanza

9. Expte TxLF 214, creación Agencia eventos locales.

10. Expte AJ 220, creación Programa Municipal Viviendas.

Proyecto de Resolución

11. Expte LLA 224, restauración y puesta funcionamiento Punto Limpio (Plaza Italia).

12. Expte TxLF 215, reubicación circuito de karting y cafeteras.

13. Expte LLA 222, mejorado y nivelación calle San Jorge e/ B. Yrigoyen y Pueblos Originarios.

14. Expte LLA 223, colocación reductor velocidad Alvear e/ Avellaneda y Moreno.

15. Expte TxLF 216, conformidad promulgación de la ley provincial 15.520 (registro deudores alimentarios).

Proyecto de Decretos

16. Expte AJ 221, gestión reunión tema: plan de emergencia ante lluvias intensas.

17. Expte AJ 219, interés leg, primera comisión Asoc. Civil del Centro de Dia.

Despachos de Comisiones

Comisión Plenaria

18. Expte V199, P resol, anegamiento caminos zona Cuartel I, Pago de Oro.

19. Expte DE (LLA 164), P decreto, resp Com 25, informe partidas medicamentos contaminados fentanilo clínico.

20. Expte DE (LLA 165), P decreto, resp com 26, informe prevención y control de triquinosis.

21. Expte LLA 210, P decreto, gestión reunión aplicación de ordenanza 3620 (uso motocicletas).

22. Expte AJ 211, P decreto, puesto control semáforos (Pueyrredón y Perón).

Comisión de Desarrollo Local

23. Expte TXLF 162, P ord, modif. Ordenanza 3606 (mesa salud mental).