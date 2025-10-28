Florenses campeones en ajedrez, natación y padel

AJEDREZ: BENJAMÍN BUIRAZ CAMPEÓN DEL TORNEO “CUENCA DEL SALADO” Y TOMÁS ESPÍNDOLA GANÓ LA ÚLTIMA FECHA

Benjamín Buiraz, representante de la Escuela Municipal de Ajedrez, se adjudicó el Torneo de Ajedrez “Cuenca del Salado” de la categoría Sub 8, luego de triunfar en la quinta y última fecha que se desarrolló el sábado 25 de octubre en el Club de Pesca Deportiva Las Flores.

Por otro lado, Tomás Espíndola también tuvo un excelente desempeño al imponerse en la división Sub 14, donde además fue sexto Simón Arce, 7°) Renzo Eluchanz y 9°) Morena Depetrini.

El intendente Alberto Gelené y el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, presenciaron el evento acompañando a los alumnos del profesor Mario Orlando, quienes lograron los siguientes puestos: 4°) Benjamín Buiraz (Sub 8), 5°) Elson Calzada (Sub 10); 2°) Ciro Branchesi Gómez, 3°) Lucas Lerra y 10°) Mariano Ribas (Sub 12); 3°) Juan Barreto, 4°) Tiano Puente, 5°) Bautista Pires y 7°) Thiago Ipucha (Sub 16); 2°) Gonzalo Montes de Oca (Sub 18); 2°) Marco Maldonado y 6°) Ana Orlando (Libres); y 3°) Néstor Orlando (Senior).

NATACIÓN: EL EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES CAMPEÓN DE LA LIGA REGIONAL

El elenco de Natación de la Municipalidad de Las Flores se consagró Campeón de la Liga Regional, luego de la disputa de la última fecha llevada a cabo el sábado 25 de octubre en Olavarría.

El intendente Alberto Gelené; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; el director general de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini; y demás autoridades recibieron a la delegación en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, donde se desató el festejo con familiares y amigos.

Los nadadores a cargo de los profesores Katherine Hormaechea, Jonathan Grecco, Evangelina Iriarte y Agustín Disteffano reunieron 1.705,50 puntos, siendo escoltados por: Escualo de Tandil con 1.616,50; Partido de la Costa con 1.495; Escuela de Natación de Tres Arroyos con 952,50; Solarium de Madariaga con 887,50; Racing de Balcarce con 851; Asociación Deportiva Arenas con 546,50; Estudiantes de Olavarría con 481; Ferrocarril Sud de Olavarría con 368; Municipalidad de Rauch con 289; Club Remo de Azul con 228; Club Idea Progresista con 224; Benito Juárez con 223,50; Natación Municipal de Laprida con 221,50; y el CEF N° 32 de Ayacucho con 116,50 unidades.

El proyecto al cual apostó el Municipio se refleja con este importante logro, sumado al compromiso y dedicación de alumnos y profesores, con el acompañamiento de los padres.

PADEL: DEBUT Y TÍTULO PANAMERICANO ABSOLUTO PARA FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN CON LA SELECCIÓN MAYOR ARGENTINA

La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Fiorella Propato San Martín por adjudicarse el Panamericano Absoluto de Padel que se desarrolló en Chile.

La jugadora de nuestra ciudad integró por primera vez la Selección Mayor Argentina y junto a Francesca Floriani (Quines, San Luis) fueron protagonistas en la obtención de este importe campeonato. En la fase de grupo, el elenco nacional superó a Venezuela y a Paraguay, donde Fiorella y Francesca ganaron sus respectivos partidos 6/1 y 6/2; y 6/3 y 6/0. Luego, en la instancia semifinal, Argentina eliminó a México y en la final derrotó a Brasil, debiendo consignarse que la dupla había sido designada para disputar el tercer punto, pero no fue necesario porque la llave se definió antes.

Por otro lado, cabe destacar que Sebastián Propato -padre de Fiorella- estrenó su título de Couch dentro del cuerpo técnico “albiceleste”, siendo valioso su aporte para la consagración.

En cuanto a la participación del elenco masculino, también le ganó 2 a 0 la final a Brasil, evidenciándose de esta manera el excelente presente que está atravesando el padel argentino