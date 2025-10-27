Monte se prepara para una nueva edición de la Ruta del Alfajor de Sabores del Mundo

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, la vecina ciudad ofrecerá una experiencia gastronómica única con alfajores, comidas internacionales, talleres y shows en vivo para toda la familia.

San Miguel del Monte será el epicentro de la gastronomía y la cultura con la nueva edición de la Ruta del Alfajor, que se llevará a cabo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre a partir de las 11 en la avenida Raúl Basualdo e Yrigoyen. Organizado por el Municipio de Monte, este evento promete deleitar a visitantes y vecinos con una propuesta que combina sabores tradicionales, internacionales y actividades para todas las edades.

El encuentro contará con 15 puestos de alfajores provenientes de distintos puntos del país, además de productores locales que exhibirán lo mejor de su artesanía dulce. A esta oferta se suma el ciclo Sabores del Mundo, que desplegará 32 stands con platos típicos de diversas culturas, enriqueciendo la experiencia gastronómica con una variedad de aromas y sabores.

La programación incluye actividades pensadas para toda la familia. Los más chicos podrán participar en talleres infantiles de elaboración de alfajores, mientras que los adultos tendrán la oportunidad de asistir a una clase magistral dictada por Gladys Mabel Olazar, reconocida cocinera, pastelera y conductora de Cocineros Argentinos. El broche de oro llegará con un espectáculo en vivo a cargo de Los Chakales, que cerrará la fiesta con música y alegría.