La Libertad Avanza ganó las elecciones legislativas a nivel nacional, en la pcia. de Buenos Aires y en Las Flores

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, donde se definió la renovación del Congreso.

La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei se impuso a nivel general por 11 puntos de ventaja por sobre Fuerza Patria. La victoria fue tambien en la provincia de Buenos Aires y en nuestra ciudad.

Los argentinos elegimos 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de José Luis Espert, que poco influyó. Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Según los resultados oficiales, el oficialismo se impuso en 16 provincias: Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy y La Rioja. Evidentemente por el acompañamiento de la fuerza radical que, pese a tener candidato propio, éste, no superó el 1% de los votos y el eletorado radical optó por apoyar al oficialismo.

El peronismo, en tanto, ganó en seis provincias, mientras que en Corrientes y Santiago del Estero se impusieron fuerzas locales. De esta forma, el bloque libertario logró consolidar una base parlamentaria que le permitirá mantener el control político y la capacidad de veto en el Congreso.

En Las Flores, como indica el grafico adjunto, los resultados fueron:

La Libertad Avanza con Santilli a la cabeza, obtuvo 7083 votos (48,40%), lo siguió Fuerza Patria, con 5201 votos (35,54%), Propuesta Federal para el Cambio, con Fernando Burlando como candidato, con 558 votos (3,81%). en cuarto lugar el Frente de Izquierda, con 431 votos (2,94%%) y luego Provincias Unidas, con Randazzo como primer candidato con 289 votos (1,97%).



