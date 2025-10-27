    ULTIMAS NOTICIAS:
    Locales

    EXCLUSIVO: aumento de sueldo y bonificación a empleados municipales

    Extraoficialmente nuestro medio pudo saber que en las próximas horas el Intendente Gelené aunciaría un aumento del 5% para todos los trabajadores municipales y se aumentaría la bonificación remunerativa llevándola a 50.000 pesos.

    AMPLIAREMOS

    Infinito Digital Las Flores
