CONVOCATORIA ABIERTA PARA “UNA NOCHE EN LOS MUSEOS” 2025

La Dirección Municipal de Museos y Archivo convoca a los museos, instituciones, organizaciones y particulares que deseen formar parte del circuito de espacios que abrirán sus puertas en la edición 2025 de “Una Noche en los Museos”.

La propuesta invita a poner en diálogo los distintos ámbitos que conforman la vida de nuestra comunidad, integrando el patrimonio, el arte, la historia, la producción, la educación y las múltiples experiencias colectivas que la atraviesan. De esta manera, el evento se concibe como una oportunidad para visibilizar la diversidad de espacios que sostienen, crean y transmiten saberes, memoria e identidad local.

La propuesta se realizará el sábado 15 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, con recorridos, exposiciones y actividades especiales abiertas al público de manera libre y gratuita.

Los museos o espacios interesados en participar podrán completar el formulario de inscripción en el siguiente enlace, o bien contactarse con la Dirección de Museos y Archivo al teléfono (2244) 506981 para solicitar más información.

Formulario de inscripción:

https://forms.gle/gzR8xZ382fTLLphJ9