    Temporal: algunas mediciones marcan mas de 120 mm en 48 hs

    Finalmente el alerta amarilla se transformó en naranja por tormentas y tanto Las Flores como la región registraron una importante cantidad acumulada de precipitaciones que, en algunos casos, superaron los 120 milímetros.

    Debido a la intensidad de lluvia en pocos minutos se produjeron anegamientos en distintas zonas de nuestra ciudad, lo que provocó algunos inconvenientes por ingreso de agua a las viviendas y calles totalmente inundadas.

    Algunas mediciones marcaron que en la noche del viernes cayeron 40 mm en 15 minutos, si bien no habría habido necesidad de evacuar gente a través de Defensa Civil, se supo que algunos vecinos se autoevacuaron en casas de familiares.

    Los 120 mm referidos se deben a los más de 40 del jueves y casi 80 que cayeron entre la noche del viernes y madrugada-mañana de éste sábado.

