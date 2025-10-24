XX JORNADAS PEDAGÓGICAS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN N°152

El Municipio acompañó la realización de las XX Jornadas Pedagógicas organizadas por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 152.

El intendente Alberto Gelené y la secretaria de Educación, Silveria Giménez, participaron de la actividad donde alumnos, docentes y comunidad educativa del Instituto mostraron a la comunidad sus experiencias y aprendizajes, visibilizando la tarea académica que allí se realiza.

Los distintos cursos de las carreras docentes y técnicas que actualmente se dictan, presentaron actividades lúdicas, pedagógicas, de innovación, culturales y de extensión con las problemáticas de la comunidad.

En sus palabras, el intendente Gelené destacó la labor diaria de las comunidades educativas de nuestro distrito que se centra en la colaboración y el esfuerzo conjunto para el desarrollo integral de los estudiantes, creando un ambiente propicio para el aprendizaje.