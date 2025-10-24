XX JORNADAS PEDAGÓGICAS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN N°152

El Municipio acompañó la realización de las XX Jornadas Pedagógicas organizadas por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 152.
El intendente Alberto Gelené y la secretaria de Educación, Silveria Giménez, participaron de la actividad donde alumnos, docentes y comunidad educativa del Instituto mostraron a la comunidad sus experiencias y aprendizajes, visibilizando la tarea académica que allí se realiza.
Los distintos cursos de las carreras docentes y técnicas que actualmente se dictan, presentaron actividades lúdicas, pedagógicas, de innovación, culturales y de extensión con las problemáticas de la comunidad.
En sus palabras, el intendente Gelené destacó la labor diaria de las comunidades educativas de nuestro distrito que se centra en la colaboración y el esfuerzo conjunto para el desarrollo integral de los estudiantes, creando un ambiente propicio para el aprendizaje.
El Municipio acompañó la realización de las XX Jornadas Pedagógicas organizadas por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 152.