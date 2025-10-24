Sentencia del Juicio «La Huerta»: retransmisión en vivo en el Espacio para la Memoria de nuestra ciudad

La ciudad de Tandil se prepara para un momento histórico. Este viernes 24 de octubre a las 12 horas se leerá la sentencia del juicio conocido como «La Huerta», que investiga crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en un extenso circuito represivo que abarcó gran parte del centro de la Provincia de Buenos Aires. El fallo, que será dictado por el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Mar del Plata, se conocerá en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), en esa ciudad.

La expectativa es máxima entre sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos. La Mesa por la Memoria de Tandil ha convocado a actividades para esa jornada, con un mensaje claro. «Que Tandil tenga consciencia de lo que se vivió».

Desde el Espacio para la Memoria de nuestra ciudad se invita a ver la transmisión en vivo de la lectura del veredicto, en la sede de Avellaneda 705, a las 12 hs.

Juicio de Lesa Humanidad y el Circuito Represivo

El proceso judicial, que inició el 25 de febrero de 2022, abordó hechos ocurridos en 14 centros clandestinos de detención de la Subzona 12. Este circuito represivo incluyó lugares emblemáticos de Tandil como La Huerta, el I.S.E.R., la Quinta de los Méndez, la Base Aérea, Comisaría 1ra y Comisaría 2da. También se investigaron crímenes en Azul, Olavarría, Sierra Chica y Las Flores.

Se juzgaron crímenes contra 191 víctimas provenientes de diversas localidades, incluyendo Tandil, Azul, Olavarría, Ayacucho, Rauch y Mar del Plata, entre otras. Un aspecto crucial de este juicio fue la inclusión de tramos que investigan crímenes de lesa humanidad contra trabajadores y delegados de las empresas cementeras Loma Negra y Avellaneda, poniendo en evidencia la participación empresarial en la represión.

En total, se desarrollaron 104 audiencias donde se escucharon los testimonios de 213 personas. El Tribunal juzgó a 35 ex militares, policías, penitenciarios y civiles por su presunta responsabilidad en los delitos.

Actividades y Logística para la Sentencia

Ante la previsión de que el Aula Magna de la UNICEN tendrá un aforo limitado para quienes deseen presenciar la lectura del fallo, se ha dispuesto una logística especial. La Mesa por la Memoria y las organizaciones de Derechos Humanos han organizado actividades durante la mañana del viernes, a la espera del veredicto del mediodía.

Además, se instalarán cámaras en la calle Chacabuco y Pinto para que la comunidad y los presentes puedan seguir en vivo la lectura de la sentencia desde el exterior del recinto universitario.

El Juicio La Huerta, en el que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires actúa como querellante, representa un paso fundamental en la búsqueda de Justicia, Verdad y Memoria para las víctimas y sus familiares de la región centro de la provincia. La sentencia de este viernes 24 de octubre será un hito trascendental que la comunidad de Tandil y la región esperan con la firme convicción de que se está cerrando una herida histórica con la luz de la justicia.