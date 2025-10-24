“CONEXIÓN” EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL

La Dirección Municipal de Cultura en su tarea de promoción del desarrollo de nuestros artistas, realiza y le da continuidad de acción del Taller de Producción Musical que encabeza el profesor David “Chicky” Noguera.

Esta vez, en el Taller de Producción Musical Florense, podrá observarse el trabajo artístico de Matías y Milena Suarez con el grupo “Conexión”.

Los protagonistas principales en esta apuesta, padre e hija, comenzaron de distinta manera sus procesos de formación musical.

El grupo Conexión comenzó a funcionar musicalmente este año con Matías en guitarra y voz y Milena en guitarra.

El rock forma parte del repertorio de actuaciones de esta banda, pero con variados estilos donde, en diferentes presentaciones del conjunto, han participado también amigos que tocan distintos instrumentos.

El Taller de Producción Musical Florense brinda a los solistas vocales o instrumentales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado.

Allí se incluyen: post- producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encuentra siempre con un trabajo de alta calidad hecho de manera gratuita.

El próximo domingo 26 de octubre, en la plataforma digital Youtube, se exhibirá esta gran producción de “Conexión” para que pueda ser visibilizada por toda la comunidad.

El link para mirarla es: https://youtu.be/abYWBQ2Uyaw