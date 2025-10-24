CICLISMO: IVÁN CROWLEY Y ALEJANDRO DELGADO EN EL PANAMERICANO MASTER DE PARAGUAY

La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de Iván Crowley y Alejandro Delgado en el Campeonato Panamericano de Ciclismo Master de Pista, que comenzó el lunes 20 y finalizará el domingo 26 de octubre en el velódromo de Luque, Paraguay.

Crowley, junto a Matías Gatto y Daniel Alanís, se adjudicó la prueba de Velocidad Olímpica, reservada para la categoría Master “A2”; mientras que en Velocidad Individual también conquistó la presea dorada, sobre una distancia de 200 metros; y en la competencia de Kilómetro (1.000 metros) obtuvo la Medalla de Plata.

Por su parte, Delgado también tuvo una gran actuación en este prestigioso evento, logrando la quinta ubicación en la competencia de Scratch (500 metros).

Los florenses nos están representando de la mejor manera, midiéndose ante los máximos exponentes de la disciplina.