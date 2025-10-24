ACTO DE RECONOCIMIENTO A LAS COOPERADORAS ESCOLARES DEL DISTRITO

El intendente Alberto Gelené y la secretaria de Educación, Silveria Giménez, participaron del reconocimiento a las Asociaciones Cooperadoras organizado por el Consejo Escolar y Jefatura Distrital.

El acto se llevó a cabo con motivo de conmemorarse el 15 de octubre el Día de las Cooperadoras Escolares en homenaje a la creación de la Primera Junta Vecinal de Ayuda a las Escuelas y con el objetivo de reconocer, destacar y poner en valor el trabajo y compromiso asumido por las comunidades educativas.

Se realizó la ceremonia en la que se entregaron certificados y se renueva el compromiso de la gestión municipal en el acompañamiento permanente a las instituciones educativas.