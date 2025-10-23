SE REAFIRMA EL COMPROMISO MUNICIPAL CON LA RADICACIÓN DE EMPRESAS EN LAS FLORES: VENTA DE OTRA PARCELA EN EL SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO

Pese al contexto nacional, el gobierno local impulsa la radicación de un tercer proyecto de inversión en lo que va del año.

En la jornada de ayer en el Municipio se formalizó un nuevo acuerdo de venta de una parcela en el Sector Industrial Planificado.

En la oportunidad, el intendente Alberto Gelené – acompañado por el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini; el director de Comercio, Industria y Empleo, Pablo Aranda; el presidente del Ente Administrador del Sector Industrial Planificado, empresario Markus Heydn; y la administradora del Ente del SIP, Silvina Martínez – recibió al Socio Gerente de la Firma GREEN STYLE S.R.L., Martín Bickham.

En dicho espacio la Empresa construirá la infraestructura necesaria para la instalación de un centro de distribución dedicado a la comercialización de bienes muebles y cuyo funcionamiento viene llevándose a cabo hasta el momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relocalizando su proyecto con una muy importante inversión en nuestro medio.

Es importante destacar que dicha firma es una Pyme fundada en el 2010 por una familia florense, que proyecta trasladar sus operaciones a la localidad, construyendo una nave de 800 m2. en el sector industrial, ubicación estratégica para fortalecer su capacidad operativa, impulsando crecimiento sostenible, generando empleo local y fomentando el uso de recursos y proveedores de la ciudad.

El proyecto fue avalado de manera unánime por el Honorable Concejo Deliberante el pasado 16 de octubre, facultando al Departamento Ejecutivo a suscribir el correspondiente boleto de compraventa por el espacio solicitado.

De éste modo, la Secretaría de Producción Turismo y Ambiente, a través de su “Programa de Fomento de Inversiones”, materializa la llegada de la tercera empresa a nuestra comunidad y, motivada por este acompañamiento e incentivo, la firma consolida su instalación en Las Flores.