MUESTRA CULTURAL DE DANZAS ESPAÑOLAS

El próximo sábado 1º de noviembre a las 20 horas en el Teatro Español de nuestra ciudad se llevará a cabo un importante evento cultural denominado “España Cañí, Arte y Movimiento”.

El espectáculo, que contará con la participación de numerosas agrupaciones artísticas, es organizado y coordinado por la profesora de Danzas Españolas de la Dirección de Cultura, Andrea Torqui, y forma parte del cierre de ciclo de temporada 2025 del Taller Municipal de esta disciplina.

Arribarán a Las Flores integrantes del grupo “Vesna” de la ciudad de Azul con Danzas Ucranianas e italianas a cargo del profesor Juan Carlos Schell; folclore y tango de General Belgrano con la profesora Marita Firmani; y folclore también con la conducción del grupo de Maru Morgavi del grupo Amanecer del Salado de Pila.

También estarán presentes la profesora Romina Baggio con danzas clásicas y el grupo florense de danzas urbanas The Factory Crew.