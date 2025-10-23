CHARLA DE LA DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES CON FUTURAS ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICAS

Días pasados, la directora de Adultos Mayores, Ariana Pertusi, junto a la trabajadora social María José Saborido, fueron invitadas a brindar una charla sobre el trabajo que se realiza desde la Dirección.

La invitación fue realizada por la profesora Lic. Luciana Plini, quien dicta la materia “Acompañamiento terapéutico del adulto y adulto mayor” a las alumnas del último año de la carrera «Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico» , del Instituto de Formación Docente y Técnico N° 152.

En un encuentro ameno y enriquecedor, las funcionarias compartieron la metodología de trabajo que se desarrolla desde la Dirección, destacando la importancia de contar con este espacio dentro del municipio para el acompañamiento, asesoramiento y contención de la población adulta mayor.