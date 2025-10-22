Elecciones 2025: Este domingo se votan legisladores con Boleta Única de Papel 

El procedimiento de votación es sencillo y presenta pasos bien definidos:

Qué pasa si me equivoco al marcar la BUP: ¿puedo pedir otra boleta?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) explicó el procedimiento que se debe seguir en caso de que el elector se confunda al marcar la Boleta Única de Papel.

El votante debe doblar la BUP y dársela al presidente de mesa mencionando que hubo un error . La autoridad la ubicará en el sobre de boleta reemplazada y va a completar en el mismo la información requerida. A continuación, le entregará al elector una nueva BUP que sacará del talonario y la firmará para que pueda regresar a la cabina de votación.

El sobre con la BUP reemplazada volverá a la Justicia Nacional Electoral dentro del bolsín precintado en el que el presidente de mesa manda todos los materiales una vez finalizada la jornada electoral

Qué se considera un voto nulo

La Cámara Nacional Electoral establece que un voto se considerará nulo si:

Se utiliza una boleta no oficializada.

Se marcan dos o más opciones para la misma categoría, lo que anula exclusivamente esa categoría.

La boleta está rota y no permite determinar la opción preferida.

Se agregan inscripciones, imágenes o leyendas que impidan identificar el voto.

Se incluyen objetos extraños junto con la boleta en la urna.