Rosas se prepara para la 11° Fiesta del Cordero Deshuesado

La Fiesta del Cordero Deshuesado tiene fecha y Rosas se prepara para un evento que convoca gran cantidad de público. Una cita obligada para los florenses y turistas que esperan este dia para disfrutar de un domingo al aire libre, del paisaje natural a pura música y buena comida.

El domingo 7 de diciembre a las 13 hs, gran almuerzo, la tarjeta incluye: cordero a discreción, pan, ensalada y un pastel de postre. No incluye bebida y se solicita llevar cubiertos completos. Además, el concurso «mi mejor cordero», números artísticos y paseo de artesanos.

El valor de las tarjetas es de $35.000 y menores de 12 años -que ocupen lugar- $15.000. Para adquirilas comunicarse con Susana al 2494-559207 / Silvana 2244-423389.

Para coosultasde puestos: Lucrecia 2244-468826

La fiesta es organizada por el CEPT N°37 de Rosas y con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores.

— En caso de lluvia se traslada al domingo 14 de diciembre—