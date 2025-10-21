CHARLA INFORMATIVA SOBRE TRIQUINOSIS EN ROSAS

La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal invita a toda la comunidad a participar de una charla sobre Prevención de Triquinosis, que se realizará el viernes 24 de octubre a las 10:00 horas en el Centro Educativo para la Producción Total N° 37 (CEPT N° 37) de Rosas.

Durante el encuentro se brindará información sobre la enfermedad, sus formas de transmisión y las medidas de prevención. Está dirigida a productores, estudiantes y vecinos interesados en conocer más sobre este importante tema sanitario.

Además, durante la jornada se llevará a cabo una campaña de vacunación antirrábica para mascotas, por lo que se invita a los vecinos a acercarse con sus animales de compañía.

Los esperamos para seguir aprendiendo juntos y cuidando la salud de toda la comunidad.