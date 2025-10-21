    ULTIMAS NOTICIAS:
    Educación

    Acto aniversario por los 100 años de la EP 27 «El Despunte»

    El viernes 7 de noviembre, Jefatura Distrital Las Flores invita al centésimo aniversario de la Escuela Primaria N°27 «El despunte».
    Los actos comenzarán a las 17:30 hs y al finalizar se realizará una cena a la canasta.
