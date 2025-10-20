Reclamos a PAMI por irregularidades en la entrega de pañales

Esta mañana recibimos en el programa «Frecuencia Personal» el reclamo de un oyente sobre irregularidades en la entrega de pañales por parte de PAMI. Como explicó el damnificado: «mi madre hace tres meses que no recibe los pañales, hicimos reclamos en 2 oportunidades, el día viernes me presento en la oficina local de PAMI y se fijan en la computadora y decía que los habíamos recibido el día 3 de octubre 13 hs ,y luego el día 6 de octubre, pues nosotros no recibimos nada».

Ante esta respuesta, la familia consultó a la empresa encargada de las entregas quienes ratificaron esa información, dándoles el nombre de quien «supuestamente» ha recibido los pañales: Maria Isabel Acosta, a quien buscaron y por su dni la encontraron en Cañada de Gómez pcia de Santa Fe. «O sea que alguien se está robando los pañales de mi madre y quien sabe de cuántas personas más«, finaliza el mensaje nuestro oyente.

¿Están entregando pañales a otras personas?¿Desviando los fondos de los remedios y elementos solicitados por los afiliados para otro lado?¿Hay más casos como este?. Frente a esta situación, claramente el PAMI debe dar una explicación y resolver la situación, tanto desde la agencia local como de la UGL.