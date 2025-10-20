23º Encuentro Internacional de Teatro Del Borde: toda la grilla con propuestas de lujo

El miércoles 29, Del Borde estará recibiendo a las compañías, artistas e investigadores de lo teatral que llegarán a Las Flores para participar de la 23ª Edición del Encuentro Internacional de Teatro que ya es sello indiscutido de calidad artística en nuestra ciudad.

Ya se conoce la grilla de profesionales del teatro independiente que acercarán a los distintos públicos y espacios espectáculos e instancias de reflexión teórica, para diferentes edades y enmarcados en variados estilos.

Ellos son:

· Compañía La Rueda Títeres (Bragado)

· Compañía A Tope (Saladillo/CABA)

· Compañía La Reina de Turdera (Lomas de Zamora)

· Compañía Cuentos en las Orejas (San Francisco de Bellocq, Tres Arroyos)

· Compañía Tres Robles (Tandil)

· Compañía Murallón Teatro (Tandil)

· Compañía Le Pouf (Tandil)

· Dr. Jorge Dubatti (Director del Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino”, creador y director de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, Académico de Número de la Academia Argentina de Letras y Miembro Correspondiente de la Real Academia Española)

· Prof. Fabio Ragone (Asesor Pedagógico de la Dirección de Educación Artística, exinspector Jefe de Marcos Paz, actor y docente de Teatro)

· Prof. Pepo Sanzano (actor, dramaturgo y docente de Teatro. UNICEN)

· Escuela de Espectadores de Las Flores.

A partir del jueves 30/10, y hasta el sábado 1/11, la comunidad podrá disfrutar de mucho teatro independiente, en los siguientes espacios públicos y privados que serán anfitriones de la propuesta:

· Escuela Primaria Nº 4

· Escuela Primaria Nº 10

· Escuela Primaria Nº 19

· Escuela Secundaria Nº 4

· Escuela de Educación Artística Nº 1

· Pileta El Faro

· Espacio Teatral Del Borde

Todas las actividades serán abiertas al público (incluso las que se realizan en instituciones escolares).

La 23ª Edición del Encuentro Internacional de Teatro Del Borde cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, el Programa Cocina de Festivales del Instituto Cultural de la Pcia. De Bs. As., la Municipalidad de Las Flores y casi un centenar de empresas, comercios, instituciones y personas que realizaron un aporte económico para la producción de la actividad.

Más información en las redes sociales Instagram y Facebook: @delbordeteatro.