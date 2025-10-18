    ULTIMAS NOTICIAS:
    Las Flores obtuvo 14 medallas en los Juegos Bonaerenses 2025

    Finalizada la competencia de la 34° edición de los Juegos Bonaerenses 2025. La delegación florense logro cosechar 14 medallas. 1 de bronce, 8 de plata y 5 de oro:

    Bronce:
    taekwondo Juan Cruz Carbajal…
    Plata:
    Yair Porcela, atletismo PCD…
    Josefina García Atletismo PCD…
    Clara Coronel y Juana Vidal Beach voley sub 14 …
    Victoria Castro atletismo PCD salto en largo…
    Rocío Morales atletismo 80 mts…
    Morena Sosa atletismo PCD lanzamiento de bala…
    Luca Branchesi natación 50 mts libre…
    Julio Etcheverry y Raúl Rosales pádel adultos mayores.
    ORO:
    Simon Rivarola y Nehuen Giacoia pádel sub 14…
    Nehuen Santillan atletismo PCD lanzamiento de bala…
    Mauro Nochetti natación especial….
    Carola Siri patín…
    Ema Di Tullio y Maitén Giacoia Puente pádel sub 18

    Felicitamos a todos los competidores, profes, delegados y acompañantes que un año más hicieron que nuestra ciudad este representada de la mejor manera, y demuestre amistad, compañerismo y camaraderia además de lo logros obtenidos.

    Hoy a la tardecita, -alrededor de las 19 hs- esta llegando a la ciudad toda la delegación. Se invita a las familias, amigos y comunidad en general a recibirlos en la puerta de la municipalidad.

