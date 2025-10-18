Las Flores obtuvo 14 medallas en los Juegos Bonaerenses 2025

Finalizada la competencia de la 34° edición de los Juegos Bonaerenses 2025. La delegación florense logro cosechar 14 medallas. 1 de bronce, 8 de plata y 5 de oro:

Bronce:

taekwondo Juan Cruz Carbajal…

Plata:

Yair Porcela, atletismo PCD…

Josefina García Atletismo PCD…

Clara Coronel y Juana Vidal Beach voley sub 14 …

Victoria Castro atletismo PCD salto en largo…

Rocío Morales atletismo 80 mts…

Morena Sosa atletismo PCD lanzamiento de bala…

Luca Branchesi natación 50 mts libre…

Julio Etcheverry y Raúl Rosales pádel adultos mayores.

ORO:

Simon Rivarola y Nehuen Giacoia pádel sub 14…

Nehuen Santillan atletismo PCD lanzamiento de bala…

Mauro Nochetti natación especial….

Carola Siri patín…

Ema Di Tullio y Maitén Giacoia Puente pádel sub 18

Felicitamos a todos los competidores, profes, delegados y acompañantes que un año más hicieron que nuestra ciudad este representada de la mejor manera, y demuestre amistad, compañerismo y camaraderia además de lo logros obtenidos.

Hoy a la tardecita, -alrededor de las 19 hs- esta llegando a la ciudad toda la delegación. Se invita a las familias, amigos y comunidad en general a recibirlos en la puerta de la municipalidad.

Play Radios agradece a las personas, comercios y empresas que apoyaron nuestras transmisiones desde Mar del Plata