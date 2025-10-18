Las Flores obtuvo 14 medallas en los Juegos Bonaerenses 2025

Finalizada la competencia de la 34° edición de los Juegos Bonaerenses 2025. La delegación florense logro cosechar 14 medallas. 1 de bronce, 8 de plata y 5 de oro:
Bronce:
taekwondo Juan Cruz Carbajal…
Plata:
Yair Porcela, atletismo PCD…
Josefina García Atletismo PCD…
Clara Coronel y Juana Vidal Beach voley sub 14 …
Victoria Castro atletismo PCD salto en largo…
Rocío Morales atletismo 80 mts…
Morena Sosa atletismo PCD lanzamiento de bala…
Luca Branchesi natación 50 mts libre…
Julio Etcheverry y Raúl Rosales pádel adultos mayores.
ORO:
Simon Rivarola y Nehuen Giacoia pádel sub 14…
Nehuen Santillan atletismo PCD lanzamiento de bala…
Mauro Nochetti natación especial….
Carola Siri patín…
Ema Di Tullio y Maitén Giacoia Puente pádel sub 18
Felicitamos a todos los competidores, profes, delegados y acompañantes que un año más hicieron que nuestra ciudad este representada de la mejor manera, y demuestre amistad, compañerismo y camaraderia además de lo logros obtenidos.
Hoy a la tardecita, -alrededor de las 19 hs- esta llegando a la ciudad toda la delegación. Se invita a las familias, amigos y comunidad en general a recibirlos en la puerta de la municipalidad.
Play Radios agradece a las personas, comercios y empresas que apoyaron nuestras transmisiones desde Mar del Plata