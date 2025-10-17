Desde la Dirección de Industria, Comercio y Empleo – perteneciente a la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente – se informa que está vigente la Nueva Etapa de la Línea de Créditos “Impulso al Comercio Bonaerense”.

Quienes cuenten con una actividad comercial en la Provincia de Buenos Aires pueden contar con créditos de tasa bonificada.

Los créditos deben ser destinados a capital de trabajo de fabricación nacional.

Tienen un monto tope de $16,8 millones (aumenta todos los meses). Subsisidio hasta 55% sobre la TNA vigente (65%).

Para más información:

https://www.gba.gob.ar/produccion/creditos_impulso_comercio_bonaerense