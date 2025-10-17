Juegos Bonaerenses 2025: nuestra ciudad acumula medallas y más finalistas para mañana

En la jornada de este viernes, la delegación de Las Flores logró tres medallas más que se suman a las obtenidas desde el primer dia de competencia. Además faltan resultados para ultima hora de hoy, y hay varios finalistas que el el dia de mañana, sabado, tendrán la posibilidad de obtener primeros puestos.

Resultados de hoy:

MEDALLA DE PLATA para MORENA SOSA en atletismo PCD lanzamiento de bala.

MEDALLA DE PLATA para Luca Branchesi en natación Sub16 50 mtr libre.

MEDALLA DE PLATA para las chicas de Beach voley sub14, perdieron la final con pergamino 18-21 16-21.

Felicitaciones para todos!!!

El medallero por el momento es: 3 de Oro por intermedio Carola Siri (Patín Artístico, Primera “C” Sub 16), Mauro Nochetti (Natación PCD: 50 metros pecho auditivos SB 15) y Nehuén Santillán (Atletismo PCD: lanzamiento de bala PC 37 +16); 6 de Plata: Josefina García (Atletismo PCD: salto en largo Intelectual “C”), Yair Porcella (Atletismo PCD: lanzamiento de bala Intelectual “A” S/15), Victoria Castro (Atletismo PCD: salto en largo PC 37 +16), Rocío Morales (Atletismo: Sub 14 Escolar Abierta 80 m.); Morena Sosa (Atletismo PCD: lanzamiento de bala Motor 46 +16) y Luca Branchesi Gómez (Natación Sub 16; 50 m. libres); y 1 de Bronce: Juan Cruz Carbajal (Taekwon do Combate hasta 60 Kg.).

