    Juegos Bonaerenses 2025: nuestra ciudad acumula medallas y más finalistas para mañana

    En la jornada de este viernes, la delegación de Las Flores logró tres medallas más que se suman a las obtenidas desde el primer dia de competencia. Además faltan resultados para ultima hora de hoy, y hay varios finalistas que el el dia de mañana, sabado, tendrán la posibilidad de obtener primeros puestos.

    Resultados de hoy:

    MEDALLA DE PLATA 🥈 para MORENA SOSA en atletismo PCD lanzamiento de bala.

    MEDALLA DE PLATA 🥈 para Luca Branchesi en natación Sub16 50 mtr libre. 

    MEDALLA DE PLATA 🥈 para las chicas de Beach voley sub14, perdieron la final con pergamino 18-21 16-21.

    Felicitaciones para todos!!!

    El medallero por el momento es: 3 de Oro por intermedio Carola Siri (Patín Artístico, Primera “C” Sub 16), Mauro Nochetti (Natación PCD: 50 metros pecho auditivos SB 15) y Nehuén Santillán (Atletismo PCD: lanzamiento de bala PC 37 +16); 6 de Plata: Josefina García (Atletismo PCD: salto en largo Intelectual “C”), Yair Porcella (Atletismo PCD: lanzamiento de bala Intelectual “A” S/15), Victoria Castro (Atletismo PCD: salto en largo PC 37 +16), Rocío Morales (Atletismo: Sub 14 Escolar Abierta 80 m.); Morena Sosa (Atletismo PCD: lanzamiento de bala Motor 46 +16) y Luca Branchesi Gómez (Natación Sub 16; 50 m. libres); y 1 de Bronce: Juan Cruz Carbajal (Taekwon do Combate hasta 60 Kg.).

    Agradecemos a los auspiciantes que hacen posible la presencia de nuestro medio en Mar del Plata

