El CFI organiza gran peña folclórica para juntar fondos para un viaje

El Centro de Formación Integral N°1 de Las Flores (CFI) trabaja todo el año en diferentes proyectos con sus alumnos, como la huerta, donde los distintos grupos asisten al espacio de Av. Rivadavia y preparan la tierra, plantan y venden verduras. Además, hay otro espacio que funciona en Cattorini y ahí se dan las formaciones técnicas en carpintería y en la escuela están los servicios, confecciones y las formaciones generales con las materias pedagógicas. Los chicos asisten de 8:30 a 16:30 hs.

Otro de los proyectos en los que trabajan ya desde el 2024 es Recolillas, se recolectan las colillas de cigarrillos a través de colilleros por toda la ciudad y luego el material se reutiliza, logrando limpieza de los espacios públicos.

Play Radios estuvo en la escuela y converso con Donald, alumno integrante de este proyecto y Marianela, una de las docentes a cargo, ambos nos contaron como trabajan, y que es lo que se viene para este fin año, un viaje a Mar del Plata como cierre de proyecto.

Como contaron, toda la escuela está comprometida con el proyecto. “Los chicos juntamos las colillas que están tiradas en la plaza, en las calles, y colocamos colilleros en la ciudad, en negocios y plazas, es para cuidar el ambiente. Y después hacemos ladrillos, baldosas con lo que juntamos”, explicó el alumno.

Este segundo año que están trabajando en el proyecto, “Decidimos viajar otra vez a la playa, el año anterior fuimos a Necochea, este año a Mar del Plata y nos vamos a encontrar con otro proyecto que se llama mar sin plast y también estaremos recolectando colillas en la playa”, contó Marianela, la docente.

Para poder llevar adelante el viaje, se necesitan fondos y por eso están organizando una peña folclórica el próximo sábado 1 de noviembre desde las 21:30 hs en el Club Juventud Unida. “Con artistas locales y la presentación de una banda de La Plata”, agregó. Las entradas ya están a la venta en la escuela, Carmen 639 –frente al Teatro Español- o contactando a los teléfonos: 2244-485354/2244-484319.

Además, “Para el que quiera colaborar con su comercio o emprendimiento hay montos sugeridos o aportan lo que quieran y el día de la peña se proyectarán en una pantalla los logos y nombres de quienes hicieron su colaboración”.

Por otra parte, la institución trabaja todo el año con diferentes materiales como madera, tela, “hay muchas producciones hechas, y se venden, siempre el ingreso que se va haciendo es para comprar materia prima para seguir produciendo”, comentó la docente.

La Peña del CFI

Sábado 1° de noviembre – 21:30 hs

📍Club Juventud Unida

En vivo:

* Santi de Felipe

* Cami Carabajal

* Emmanuel Polito

* Vendaval 3

* La Coplera

* La Tacuara

Una noche de peña, para disfrutar de buena música en vivo y comer algo rico en familia y con amigos 🎶🎵

Entradas:

– Preventa $6.000 / En puerta $7.000