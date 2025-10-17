ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA LOS MICROCRÉDITOS PRODUCTIVOS CON BONIFICACIÓN DE TASAS 

Desde la Dirección de Industria, Comercio y Empleo también se comunica que está abierta la convocatoria para acceder a los Microcréditos Productivos con Bonificación de Tasas.
Las características de los Microcréditos son las siguientes:
Monto tope: $10 millones
Hasta 10 p.p. de bonificación.
Requisitos básicos: Ser trabajador/a independiente con tamaño de microempresa, radicada en la provincia de Buenos Aires, formalmente constituido/a o dispuesta a constituirse (inscripción en ARCA y ARBA), contar con certificado MiPyME y ActiBA, y tener cuenta en Banco Provincia.
Los mismos deben ser destinados a: Inversiones en activos fijos (maquinarias, herramientas, obras, etc.), activos intangibles (software, patentes, licencias), gastos en consultoría (contratación de profesionales), capital de trabajo (compra de insumos, materias primas, materiales), y otros gastos vinculados al proyecto.
Para tramitarlos: ingresar a https://www.gba.gob.ar/produccion/microcreditos_productivos, leer las bases y condiciones y completar el formulario.
Consultas: crp_microcreditos@mp.gba.gov.ar.
