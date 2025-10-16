Juegos Bonaerenses 2025: tres medallas más para Las Flores

La delegación florense en Mar del Plata sigue con muy buenos resultados y cosechando clasificaciones y medallas.

En la jornada de ayer atletismo sumó dos preseas mas. NEHUEN SANTILLAN en lanzamiento de bala atletismo PCD logró el primer lugar con la medalla de oro, y VICTORIA CASTRO en salto en largo atlético especial, un segundo lugar con la de plata.

Tambien en natación MAURO NOCHETTI en 50 mts pecho auditivo categoría Sub15 consiguió la medalla de oro.

Felicitaciones a todos!!!

No se pierdan toda la cobertura de Play Radios a traves de nuestras redes: FM 107.7 – Play Radios

Agradecemos a los auspiciantes que hacen posible la presencia de nuestro medio en Mar del Plata