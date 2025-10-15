    ULTIMAS NOTICIAS:
    Cultura

    PRESENTACIÓN DEL LIBRO “FLORES DE PARDO”

    Encuentro literario en el andén del Museo Bioy

    La Dirección Municipal de Museos y Archivo invita a participar del encuentro literario que tendrá lugar el sábado 18 de octubre a las 17 horas, en el andén del edificio ferroviario que hoy alberga el Museo y Biblioteca Adolfo Bioy Casares de Pardo. Será una tarde especial dedicada a la palabra y a las raíces compartidas.
    La escritora Diana Brítez presentará su libro “Flores de Pardo”, una obra que invita a mirar el pasado desde las emociones y las historias que habitan este lugar. Descendiente de la familia Pardo —cuyos antepasados dieron nombre a la localidad—, la autora vuelve a su origen para compartir una historia profundamente ligada al pueblo y su gente.
    La propuesta invita a acercarse, encontrarse y disfrutar de una tarde de historias, emociones y recuerdos compartidos.

