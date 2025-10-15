    ULTIMAS NOTICIAS:
    Jueves 16: sesión ordinaria en el HCD

    Se realizará una nueva Sesión Ordinaria el jueves 16 de octubre  a las 19.00 hs en el Salón de Sesiones Oscar Alende del HCD a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA

    1. Izamiento de la Enseña Nacional
    2. Homenajes.
    3. Acta 1769.

    Comunicaciones del Ejecutivo

    4. Expte DE 200, P Ord, boleto compraventa parcela SIP, empresa Green Style.

    Comunicaciones Oficiales

    5. Expte MPL 207, interés leg, Encuesta sobre Salud Mental.

    Asuntos de Vecinos

    6. Expte V 199, anegamiento caminos zona Cuartel I, Pago de Oro.

    Proyecto de Comunicación

    7. Expte AJ 202, informe medidas mejora infraestructura ex edificio Cattorini.

    Proyecto de Resolución

    8. Expte AJ 201, luminarias y engransado Rivadavia e/ Independencia y Malvinas.

    9. Expte TxLF 197, colocación reductores velocidad Pellegrini e/ Alem y San Martin.

    10. Expte LLA 203, reemplazo tapa acceso sistema pluvial (Wilde y B. de Irigoyen).

    11. Expte LLA 204, limpieza y mantenimiento zanjón (B. Solidaridad).

    12. Expte TxLF 196, mejoras en calle San Jorge hasta esquina H. Yrigoyen.

    Proyecto de Decretos

    13. Expte LLA 205, interés leg, el encuentro de Chevrolet.

    14. Expte TxLF 198, felicitar a deportistas (hockey femenino) por ascenso a la Categoría Damas C en Torneo Nacional de Hockey.

    Despachos de Comisiones
    Comisión Plenaria

    15. Expte AJ 193, P resol, continuación trazado calle (camino Soc. Rural)

    16. Expte AJ/TxLF 187, P decreto, adhesión prohibición uso celular esc. Primarias.

    17. Expte AJ 194, P resol, retiro de macetas (Av. Rivadavia y Gral. Paz).

    18. Expte PE (BDI) 5, P resol, talleres RCP y manejo desfibrilador.

    19. Expte AJ 167, P Ord, otorgamiento lotes a personal bomberos (Predio La Blanca).

    20. Expte TXLF 158, P Ord, creación escuela municipal jóvenes conductores.

    21. Expte AJ 173, P resol, solicitud declaración insalubre tareas en planta residuos.

    22. Expte TXLF8 125, P Ord, creación consejo arbolado público.

    23. Exptes BDI (Bloque Derecho a la Inclusión) 4, P Resol, acceso salud mental en ámbito rural; BIJ (Bloque Inclusión Juvenil) 10, P Comunic, acciones, programas vigentes sobre salud mental; BA (Bloque Agro técnico) 8, P Resol, charlas salud mental en escuelas del distrito; FA (Bloque Frente Agro Técnico) 1, P Ord, cuidemos nuestra mente; AJ 190, P Ord, creación Prog grupos terapéuticos en escuelas para promover la salud mental.

    Comisión de Desarrollo Local

    24. Expte TXLF 162, P Ord, modif. Ordenanza 3606 (mesa salud mental)

    Comisión de Legislación y Reglamentación

    25. Expte AJ 185, P Com., reglamentación uso cuadriciclos

    Asimismo, se informa que en el día de ayer martes han ingresado con un plazo de 48 horas los siguientes expedientes:
    * **Expte. DE 207 – Ref: 4063-1832/2025:** Proyecto de Ordenanza sobre la declaración del Día del Charcutero y postulación de nuestra ciudad como Capital Provincial de la Charcutería Artesanal.
    * **Expte. DE 208 – Ref:** Proyecto de Ordenanza sobre la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Las Flores.
    * **Respuesta Comunicación Nº 08/2025:** Informe sobre personas con discapacidad y/o movilidad reducida que concurren a realizar actividades acuáticas al Natatorio Municipal Hugo Mauro.
    * **Comunicación Nº 26/2025:** Informe sobre la problemática de triquinosis en el Partido de Las Flores.
    * **Informe sobre Resolución Nº 54/2025:** Solicitud para evaluar la factibilidad de instalar reductores de velocidad y/o señalización complementaria en varios sectores de la ciudad.
