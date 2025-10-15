Jueves 16: sesión ordinaria en el HCD

23. Exptes BDI (Bloque Derecho a la Inclusión) 4, P Resol, acceso salud mental en ámbito rural; BIJ (Bloque Inclusión Juvenil) 10, P Comunic, acciones, programas vigentes sobre salud mental; BA (Bloque Agro técnico) 8, P Resol, charlas salud mental en escuelas del distrito; FA (Bloque Frente Agro Técnico) 1, P Ord, cuidemos nuestra mente; AJ 190, P Ord, creación Prog grupos terapéuticos en escuelas para promover la salud mental.

14. Expte TxLF 198, felicitar a deportistas (hockey femenino) por ascenso a la Categoría Damas C en Torneo Nacional de Hockey.

8. Expte AJ 201, luminarias y engransado Rivadavia e/ Independencia y Malvinas.

Se realizará una nueva Sesión Ordinaria el jueves 16 de octubre a las 19.00 hs en el Salón de Sesiones Oscar Alende del HCD a efectos de tratar el siguiente:

Asimismo, se informa que en el día de ayer martes han ingresado con un plazo de 48 horas los siguientes expedientes:

* **Expte. DE 207 – Ref: 4063-1832/2025:** Proyecto de Ordenanza sobre la declaración del Día del Charcutero y postulación de nuestra ciudad como Capital Provincial de la Charcutería Artesanal.

* **Expte. DE 208 – Ref:** Proyecto de Ordenanza sobre la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Las Flores.

* **Respuesta Comunicación Nº 08/2025:** Informe sobre personas con discapacidad y/o movilidad reducida que concurren a realizar actividades acuáticas al Natatorio Municipal Hugo Mauro.

* **Comunicación Nº 26/2025:** Informe sobre la problemática de triquinosis en el Partido de Las Flores.

* **Informe sobre Resolución Nº 54/2025:** Solicitud para evaluar la factibilidad de instalar reductores de velocidad y/o señalización complementaria en varios sectores de la ciudad.