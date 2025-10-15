Jueves 16: sesión ordinaria en el HCD

Se realizará una nueva Sesión Ordinaria el jueves 16 de octubre a las 19.00 hs en el Salón de Sesiones Oscar Alende del HCD a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Izamiento de la Enseña Nacional
2. Homenajes.
3. Acta 1769.
Comunicaciones del Ejecutivo
4. Expte DE 200, P Ord, boleto compraventa parcela SIP, empresa Green Style.
Comunicaciones Oficiales
5. Expte MPL 207, interés leg, Encuesta sobre Salud Mental.
Asuntos de Vecinos
6. Expte V 199, anegamiento caminos zona Cuartel I, Pago de Oro.
Proyecto de Comunicación
7. Expte AJ 202, informe medidas mejora infraestructura ex edificio Cattorini.
Proyecto de Resolución
8. Expte AJ 201, luminarias y engransado Rivadavia e/ Independencia y Malvinas.
9. Expte TxLF 197, colocación reductores velocidad Pellegrini e/ Alem y San Martin.
10. Expte LLA 203, reemplazo tapa acceso sistema pluvial (Wilde y B. de Irigoyen).
11. Expte LLA 204, limpieza y mantenimiento zanjón (B. Solidaridad).
12. Expte TxLF 196, mejoras en calle San Jorge hasta esquina H. Yrigoyen.
Proyecto de Decretos
13. Expte LLA 205, interés leg, el encuentro de Chevrolet.
14. Expte TxLF 198, felicitar a deportistas (hockey femenino) por ascenso a la Categoría Damas C en Torneo Nacional de Hockey.
Despachos de Comisiones
Comisión Plenaria
15. Expte AJ 193, P resol, continuación trazado calle (camino Soc. Rural)
16. Expte AJ/TxLF 187, P decreto, adhesión prohibición uso celular esc. Primarias.
17. Expte AJ 194, P resol, retiro de macetas (Av. Rivadavia y Gral. Paz).
18. Expte PE (BDI) 5, P resol, talleres RCP y manejo desfibrilador.
19. Expte AJ 167, P Ord, otorgamiento lotes a personal bomberos (Predio La Blanca).
20. Expte TXLF 158, P Ord, creación escuela municipal jóvenes conductores.
21. Expte AJ 173, P resol, solicitud declaración insalubre tareas en planta residuos.
22. Expte TXLF8 125, P Ord, creación consejo arbolado público.
23. Exptes BDI (Bloque Derecho a la Inclusión) 4, P Resol, acceso salud mental en ámbito rural; BIJ (Bloque Inclusión Juvenil) 10, P Comunic, acciones, programas vigentes sobre salud mental; BA (Bloque Agro técnico) 8, P Resol, charlas salud mental en escuelas del distrito; FA (Bloque Frente Agro Técnico) 1, P Ord, cuidemos nuestra mente; AJ 190, P Ord, creación Prog grupos terapéuticos en escuelas para promover la salud mental.
Comisión de Desarrollo Local
24. Expte TXLF 162, P Ord, modif. Ordenanza 3606 (mesa salud mental)
Comisión de Legislación y Reglamentación
25. Expte AJ 185, P Com., reglamentación uso cuadriciclos