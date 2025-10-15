JUEGOS BONAERENSES: LA PARTICIPACIÓN FLORENSE COMENZÓ CON VARIAS MEDALLAS

La delegación florense empezó a competir en la Final Provincial de los 34° Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrolla hasta el sábado 18 de octubre en Mar del Plata.
En la jornada inaugural Las Flores obtuvo la primera Medalla y fue por intermedio de la disciplina Taekwon Do, donde Juan Cruz Carbajal conquistó la presea de bronce en la especialidad combate hasta 60 kilos.
Posteriormente y en la misma jornada, nuestra ciudad obtuvo tres medallas más, quedando asi el medallero florense:
MEDALLA DE ORO para CAROLA SIRI en Patín Artístico
MEDALLA DE PLATA para JOSEFINA GARCÍA en Salto en Largo
MEDALLA DE PLATA para YAIR PORCELLA en Lanzamiento de Bala
MEDALLA DE BRONCE para Juan Cruz Carbajal en Taekwon Do
Asi mismo, otras disciplinas que ya comenzaron su participación obtuvieron muy buenos resultados.
Agradecemos a los comercios que apoyan la presencia de Play Radios en Mar del Plata: