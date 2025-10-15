JUEGOS BONAERENSES: LA PARTICIPACIÓN FLORENSE COMENZÓ CON VARIAS MEDALLAS

La delegación florense empezó a competir en la Final Provincial de los 34° Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrolla hasta el sábado 18 de octubre en Mar del Plata.

En la jornada inaugural Las Flores obtuvo la primera Medalla y fue por intermedio de la disciplina Taekwon Do, donde Juan Cruz Carbajal conquistó la presea de bronce en la especialidad combate hasta 60 kilos.

Posteriormente y en la misma jornada, nuestra ciudad obtuvo tres medallas más, quedando asi el medallero florense: