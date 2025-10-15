    ULTIMAS NOTICIAS:
    JUEGOS BONAERENSES: LA PARTICIPACIÓN FLORENSE COMENZÓ CON VARIAS MEDALLAS

    La delegación florense empezó a competir en la Final Provincial de los 34° Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrolla hasta el sábado 18 de octubre en Mar del Plata.
    En la jornada inaugural Las Flores obtuvo la primera Medalla y fue por intermedio de la disciplina Taekwon Do, donde Juan Cruz Carbajal conquistó la presea de bronce en la especialidad combate hasta 60 kilos.

    Posteriormente y en la misma jornada, nuestra ciudad obtuvo tres medallas más, quedando asi el medallero florense:

    🥇MEDALLA DE ORO para CAROLA SIRI en Patín Artístico
    🥈MEDALLA DE PLATA para JOSEFINA GARCÍA en Salto en Largo
    🥈MEDALLA DE PLATA para YAIR PORCELLA en Lanzamiento de Bala
    🥉MEDALLA DE BRONCE para Juan Cruz Carbajal en Taekwon Do
    Asi mismo, otras disciplinas que ya comenzaron su participación obtuvieron muy buenos resultados.

     

