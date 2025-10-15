ATENCIÓN CONTRIBUYENTES: ESTÁ VIGENTE EL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA 2025

La Secretaría de Economía y Modernización comunica a los contribuyentes que se encuentra vigente el Régimen de Regularización Tributaria 2025.

Hasta el 31 de diciembre del presente año, los vecinos podrán regularizar sus deudas vencidas de tasas e impuestos municipales.

La adhesión a este Régimen tiene importantes beneficios, como lo es la reducción de intereses:

70% por pago al contado; 50% en hasta 12 cuotas; 30% en hasta 36 cuotas; con cuotas mínimas de $2.000.

En marco de este plan, además las Entidades de Bien Público tienen una reducción del 100% en los intereses.

Es requisito para acceder al régimen: tener al día las obligaciones desde el 1 de agosto de 2025.