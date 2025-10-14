Noticias del Boletín Municipal

NUEVO ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

El intendente Alberto Gelené junto a la secretaria de Educación interina, Silveria Giménez, recibió a integrantes de la Escuela Normal Superior para formalizar un apoyo para la realización de diferentes proyectos pedagógicos y demás requerimientos.

Esta acción reafirma la voluntad y el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de la educación pública y el crecimiento de la comunidad.

Durante el encuentro, el intendente Gelené expresó: nuestra gestión seguirá respaldando a las instituciones educativas, convencidos de que la educación es la base fundamental para el desarrollo de las personas y de nuestra ciudad”. Además, valoró la labor motivadora de la cooperadora y el destacado trabajo colaborativo que impulsa dentro de la comunidad educativa.

OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES: ENCUENTRO INTERGENERACIONAL EN LA JORNADA DE TEJO

En el marco de las Olimpíadas Juveniles Florenses, vivimos una tarde distinta en el Centro Tejista Florense, donde jóvenes y adultos mayores compartieron el clásico torneo de tejo

Fue una jornada cargada de compañerismo y respeto, donde el deporte volvió a ser puente entre generaciones, fortaleciendo el encuentro comunitario.

Desde el Área de Juventudes celebramos esta experiencia que combina juego e inclusión demostrando que las Olimpíadas también son un espacio para compartir y aprender.

SE REALIZÓ CON ÉXITO LA SEGUNDA FECHA DEL 11º ENCUENTRO DE COROS

El fin de semana, la ciudad con sus lugares y atractivos, fue anfitriona de una nueva fecha del 11º Encuentro de Coros Ciudad de Las Flores y sus Parajes Rurales.

El evento, organizado por el profesor Miguel Ángel Pollito y que siempre cuenta con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, concentró la participación de distintas delegaciones que arribaron a nuestra ciudad para formar parte de la serie de actividades programadas.

Participaron de esta segunda fecha del encuentro: el Grupo Coral Gente de Arte de la ciudad de Avellaneda, Coro Estable Municipal de Merlo, Coro de Adultos de la Fundación Patagónica de General Roca, Coro Cristiano “Dios es por Nosotros”, el Coro Voces del Sur y el Coro Polifónico Municipal de Las Flores.

El día viernes por la tarde fue la recepción de las delegaciones en el Salón Rojo Municipal, lugar donde también estuvo presente el director de Cultura, Juan Bautista Saladino. En tanto por la noche, se realizó el primer concierto en el Templo Parroquial Nuestra Señora del Carmen.

Al día siguiente y de acuerdo a lo programado, las delegaciones de coreutas se dirigieron a la localidad rural de Rosas, donde disfrutaron de una jornada de paseos y buenos momentos compartidos y también participaron de un taller coral dictado por el Maestro Maximiliano Mancuso.

Por la noche, la actividad se concentró en el Centro de Jubilados y Pensionados Las Flores, donde se realizó el segundo concierto. Al finalizar, hubo baile y diversión con música tropical.

El domingo antes del mediodía, hubo “Cantata al aire libre” al borde de la laguna del Parque Plaza Montero, para finalizar las actividades con un gran almuerzo de camaradería en el Centro Recreativo Municipal.

NUMEROSA DELEGACIÓN DE PATÍN ARTÍSTICO LAS FLORES – ACADEMIA DE PATINAJE ARTÍSTICO LUISINA GIOIOSA EN EL CIERRE DE LA LIGA ROLLER LIFT

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación de Patín Artístico Las Flores-Academia de Patinaje Artístico Luisina Gioiosa en la última fecha de la Liga Roller Lift 2025, que se llevó a cabo el sábado 11 de octubre en el polideportivo del Parque Olímpico de la Juventud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acompañada por sus profesores Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo, se presentó una delegación de 32 patinadores en sus tres niveles, logrando los siguientes resultados:

1°) Delfina Curutchet, Mía Rodríguez, Agustín Corvino, Mateo Montes y María Paula Izquierdo; 2°) Melina Orlando y Caterina Lemma; y 5°) Juana Redondo y Morena Ponce. Recibieron Mención: Renata Toledo, Delfina García, Julieta Etchalus, Justina Iglesias Elgue, Emilia Rinomo, Antonia Sella y Lola Cisneros.

Por otro lado, en la división Incentivo Avanzado intervinieron: Francesca Gentil, Abril Gómez, Clara García, Emma D’Alessandro y Guadalupe Bartalomey Rubino; mientras que en la categoría Incentivo compitieron: Catalina García, Emilia Montes, Josefina Ametrano, Olivia Gauna, Margarita Laffont, Charo Ponce, Sofía Frascino, Faustina Crowley, Amelia Eluaiza, María Pía Iglesias Elgue y Helena Rodríguez.