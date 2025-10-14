LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INVITA A LA DISERTACIÓN DEL ESCRITOR GONZALO GARCÉS

Organizado por la Secretaría de Educación, este jueves 16 de octubre a las 18.30 horas el escritor Gonzalo Garcés se presentará en el Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores.

En la disertación se referirá a los relatos bíblicos, pero no desde el punto de vista religioso, sino desde la literatura.

Garcés dio un exitoso seminario sobre este tema a principios de año. Allí abordó numerosas historias que se encuentran en la Biblia: la de Caín y Abel, la de Judit, la de José y la del Rey David fueron algunas de ellas. Porque, para el autor, “los relatos bíblicos ofrecen una ventana única a la naturaleza humana”, sin importar si se es o no creyente, si se profesa una religión u otra. Además, según su explicación, “esas antiguas intuiciones se relacionan, asombrosamente, con los descubrimientos de la ciencia moderna”.

Se invita a toda la comunidad a ser parte de la actividad.