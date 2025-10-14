Josefina Asiain, lic. en nutrición: “Hay que hacer un traje a medida de cada persona, cada uno tiene un requerimiento particular”

Somos lo que comemos, dice el dicho, y así es. La alimentación es el eje para mantener una vida equilibrada en todo sentido, sobre todo en estos tiempos acelerados y con tanta información errónea dando vueltas.

La licenciada en nutrición, Josefina Asiain, visitó los estudios de Play Radios y nos algunos tips y sugerencias de cómo podemos empezar a cambiar nuestros hábitos alimentarios para sentirnos saludables y con energía.

“Hoy en día con la inteligencia artificial, tenemos respuestas rápidas a cualquier consulta incluso en dietas y alimentos, pero cada persona es diferente y no nos sirve. Por eso cada tratamiento es individual y distinto”, explicó. “Es fundamental conocer al paciente y centrarse el contexto que tiene cada uno”, continuó la profesional. Es por eso que lo primero que hace Josefina cuando alguien llega a su consulta, es hacer una entrevista sobre hábitos, conductas, alimentos que ha consumido y sobre eso se plantea un objetivo. “Hay que hacer un traje a medida de cada persona, cada uno tiene un requerimiento particular”, aseguró. Además, se sugieren análisis de sangre para ver desde donde se comienza a trabajar, si hay anemia, si el paciente presenta cansancio, dolor de cabeza. “Hay ciertos parámetros bioquímicos que se pueden detectar”.

Porque –como remarcó- no hay soluciones mágicas. “Tiempo y organización junto con la planificación, eso es importante y enseñarle a combinar los alimentos a cada uno, qué es lo que el cuerpo necesita en determinado tiempo”, señaló.

En cuanto a la edad para consultar a un profesional de nutrición, Josefina comentó que no hay una edad establecida, “Hoy hay mucha obesidad infantil, es importante buscar la prevención no asistir cuando ya tenemos el diagnostico”.

Por otra parte, la consulta de un profesional en nutrición es importante que sea constante, que haya un seguimiento, porque allí surgen las cuestiones a ajustar. “Tomarlo como un hábito”, dijo.

Josefina atiende de lunes a viernes y se puede sacar turno a través del teléfono que figura en su Instagram @josefa.nutri y como expresa: “Aprendamos desde una alimentación consciente”.