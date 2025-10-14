Docentes de todos los niveles se suman al paro de hoy en reclamo de una nueva ley de Financiamiento Educativo

La medida de fuerza había sido anunciada a principios de octubre como el paso final de un plan de lucha que involucró a docentes de todo el país para reclamar mejores salarios y más fondos para educación.

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires confirmaron su adhesión al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) contra el ajuste de Javier Milei. La medida de fuerza es hoy y se espera que tenga altos niveles de adhesión por lo que no va a haber clases en ninguna escuela pública.

En Las Flores, las escuelas públicas del distrito -en su mayoria- no dictan clases en esta jornada. En cambio, las dos escuelas privadas trabajan normalmente.

Las protestas en todo el país se desarrollarán bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza” e incluirán una Marcha Federal Educativa “para denunciar el desfinanciamiento del Gobierno Nacional en la Educación Pública”, explicaron fuentes gremiales.



A la actividad adhieren los principales gremios de la Provincia, como el SUTEBA de Roberto Baradel , la FEB , SADOP (colegios privados) y UDOCBA , por lo que se espera un fuerte impacto en la actividad escolar de este martes.

«La convocatoria incluye también una movilización al Congreso de la Nación a las 10 horas en defensa de la educación pública, junto a CTERA y los sindicatos docentes de todo el país” remarcaron.Los gremios junto con el resto de la comunidad educativa exigen aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y un “mayor presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología” afirmaron.