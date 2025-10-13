La Esc. de Educación Artística inauguró la sala de música “Braian Mazzei”

El último jueves, la Escuela de Educación Artística, en el marco del cierre de la semana de las artes, inauguró la sala de música con el nombre «Braian Mazzei», un nuevo espacio para los alumnos. Además, se inició el proceso de elección del nombre para la institución.

Con entusiasmo y concurrida participación, estudiantes y profesores mostraron a las familias las producciones estáticas y dinámicas trabajadas hasta la fecha en las diferentes áreas, representaron obras y alumnos de los tres turnos compartieron algunas de las actividades que desarrollan durante el año, todo enmarcado en la muestra anual de la semana de las artes.

Por otra parte, se presentaron los candidatos entre los que los florenses podrán elegir para darle nombre al establecimiento. Nieves Alonso, Agustín Bardi y Sara Municoy, son los propuestos, algunos surgieron de la comunidad educativa y otro de vecinos. Ya a partir de esta semana, mediante una urna itinerante todos podremos participar de la elección. La votación, que comenzó en la escuela, continúa por toda la ciudad a través de las escuelas, donde podrán acercarse y elegir a su favorito.

También, en un sencillo pero emotivo acto quedó inaugurado el nuevo salón de música con el nombre de “Braian Mazzei”, con la presencia de la familia y amigos la batería de Braian volvió a sonar y será desde ahora la inspiración de muchos niños en el camino de la música.

La Escuela de Educación Artística es una opción diferente para chicos de 5 a 17 años, que pueden elegir complementar su educación formal descubriendo y desarrollando su lado creativo, sea en teatro, dibujo, danza o música, pero siempre desde la conjunción arte-conocimiento e integrándose de forma activa en la comunidad florense.