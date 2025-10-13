La delegación florense está rumbo a Mar del Plata para participar de la apertura de los Juegos Bonaerenses 2025

Con la presencia del gobernador Axel Kicillof y un importante show musical, se realizará hoy la apertura de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, que reúne a más de 30 mil finalistas de toda la Provincia en la principal competencia deportiva y cultural del país que tendrá lugar del 13 al 18 de octubre en la ciudad balnearia.

La delegación florense partió esta mañana alrededor de las 5 hs con 135 integrantes entre participantes, delegados, profesores y acompañantes. Con un recorrido distinto al de cada año, debido a las intensas lluvias del fin de semana que provocaron cortes en varias rutas provinciales, el camino hacia la feliz tuvo que hacerse por Rauch, Ayacucho, Las Armas y desde allí Ruta 2 hasta Mar del Plata.

Al llega, se instalarán en el hotal y luego de las acreditaciones, se dirigirán hacia Las Toscas, lugar donde se desarrollará el acto de apertura a las 14 hs. donde está previsto que asista tambien el intendente Alberto Gelené acompañando a nuestros deportistas.

Estarán tambien deportistas bonaerenses que se destacaron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR). Junto al gobernador, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y al subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo.

Este evento, impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes y en articulación con el Instituto Cultural, es una propuesta que integra a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, generando el espacio deportivo y cultural más convocante del país.

Este año, con 480 mil inscriptos, se superó el récord de 2024 y desde su implementación ininterrumpida, a partir de 1992, los Juegos promueven el acceso a la actividad física y a la expresión cultural, fomentando la identidad local y bonaerense.

Entre las principales novedades de esta edición, se destacan la incorporación de las disciplinas taekwondo ITF y pesca en juveniles, en donde además se agregaron las pruebas de lanzamiento de disco y martillo en atletismo, y también se adaptó el hockey a la modalidad de 11 jugadores. Asimismo, en la categoría intergeneración, se añadieron nuevas actividades como bochas, sapo y fútbol tenis, que se suman a los ya existentes orientación, tejo y truco.

A la vez se mantienen los formatos de competencia, en relación al año pasado, tanto en los deportes para personas con discapacidad como en las actividades culturales para adultos mayores, y se agregó la prueba de acrobacia aérea en Juveniles de Cultura. También la categoría para trasplantados con sus tres disciplinas habituales: atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa.