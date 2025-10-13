    ULTIMAS NOTICIAS:
    Este viernes llega el camión de la Economía Popular

    Este Viernes 17 de octubre llega el Camión de la Economía Popular del Movimiento Evita al Monumento al Gaucho, Pte. Perón y Sarmiento.

    Acercate de 9 a 19 hs y conseguí las mejores ofertas. Tambien podes pagar con cuenta dni y tenes importantes reintegros.

