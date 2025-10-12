El taekwondo florense se destaca a nivel nacional

Naira y Francisco alumnos de la escuela de taekwondo General San Martín de nuestra ciudad ,fueron invitados a competir éste domingo al «2do. Torneo Interprovincial de Maestro UTRAI» realizado en el club Atlético Rosario Central, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, donde obtuvieron importantes clasificaciones.

Naira Garay tuvo el 1er. puesto en combate y 2do. lugar en formas y Francisco Menendez 2do. puesto en combate y tercero en formas, destacadas actuaciones teniendo en cuenta el nivel del certamen.

De ésta manera los jovencitos florenses siguen su camino rumbo al mundial de Puerto rico.