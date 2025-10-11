Nuevamente lluvias y alertas para éste finde

Todo indica que nuevamente tendremos un fin de semana con lluvia, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias a partir de la tarde de éste sábado las que persistirán de manera intermitente durante todo el domingo.

Por otra parte, el mapa indicativo de alertas marca a Las Flores bajo ALERTA AMARILLO para la noche de hoy sábado y la noche de mañana domingo. Dicho alerta implica lo siguiente:

«El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores».

El clima vuelve a mejorar a partir del lunes.