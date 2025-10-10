Concejal electo de General Belgrano participó del III Encuentro Iberoamericano de Agencias de Desarrollo en Rafaela

El concejal electo de General Belgrano , Ariel Valcarlos, participó del Tercer Encuentro Iberoamericano de Agencias de Desarrollo, realizado en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.

El encuentro se cumplió en el CCIRR (Centro Comercial e Industrial De Rafaela) con un programa que abordó temáticas clave para la cooperación territorial, la planificación estratégica y el desarrollo de capacidades para los nuevos empleos.

El evento reunió a referentes gubernamentales, académicos, empresarios y expertos en desarrollo local de toda Iberoamérica, en un espacio de intercambio y reflexión sobre los desafíos del desarrollo en la era de la triple transición digital, ambiental y social, así como las oportunidades que emergen desde los territorios.

Durante las jornadas se presentaron experiencias innovadoras en producción, sostenibilidad y cooperación internacional, que promueven nuevos modelos de gobernanza territorial basados en la articulación entre el sector público, privado y académico.

En este marco, Ariel Valcarlos destacó que la experiencia será un aporte fundamental para el diseño que realizará el peronismo del Plan de Gobierno que comenzará a construir a partir de marzo próximo, donde la creación de una Agencia de Desarrollo Local será una de las herramientas centrales para coordinar políticas públicas y privadas, atraer inversiones, y aumentar la producción y el empleo para las familias belgranenses coordinadas con las políticas públicas del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

“El desarrollo local necesita planificación, cooperación y una visión compartida de futuro. Una Agencia de Desarrollo permitirá articular esfuerzos, sumar capacidades y construir oportunidades reales para las familias de General Belgrano”, expresó Valcarlos.

El concejal también remarcó la importancia de trabajar en red con los municipios de la región, para potenciar las políticas públicas locales en áreas como inversiones económicas, infraestructura, salud, cuidado del medio ambiente, seguridad, educación universitaria, cultura y turismo.

“El futuro de nuestras comunidades depende de la capacidad de unirnos para transformar la región. Nadie se desarrolla solo: el progreso se construye entre todos, con cooperación y sentido de pertenencia”, concluyó.