SE VIENE UNA JORNADA INÉDITA EN LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES 

Este sábado 11 de octubre a las 15 horas en la cancha de rugby del Centro Recreativo Municipal, viviremos por primera vez la participación en el deporte alternativo Ultimate 🥏, una disciplina que combina trabajo en equipo y diversión.

Las y los jóvenes ya tuvieron una capacitación previa y están listos para poner en práctica todo lo aprendido en esta nueva propuesta deportiva que llega para quedarse.

📅 Sábado 11 – 15 hs

📍 Cancha de rugby – Centro Recreativo Municipal

💪 ¡No te lo pierdas! Vení a descubrir el Ultimate y a seguir disfrutando de las Olimpíadas Juveniles Florenses 2025.