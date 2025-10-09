En marcha la Muestra Distrital de Orientación para la Educación y el Trabajo

Hoy en Plaza Mitre se puede visitar la 9na. Muestra distrital de orientación para la educación y el trabajo. Una iniciativa de la Dirección Gral de Escuelas y la jefatura Distrital que apunta a mostrar, informar y orientar a alumnos del último año del nivel primario, 3ro. Y 6to. De secundaria con las diferentes ofertas tanto educativas como de trabajo que ofrece nuestro distrito.

La inspectora jefa distrital, Marcela Ferrari, en diálogo con Frecuencia Personal invito a toda la comunidad a acercarse al veredón de la plaza principal de la ciudad a recorrer la muestra y conocer la gran y variada oferta tanto educativas como laboral que tenemos.

Además los chicos del.Cuf brindarán charlas orientadoras durante la mañana y la tarde en el salón Rojo municipal.

La muestra puede visitarse hasta las 15 hs.