El sábado: 4º Las Flores Diseña y la elección de la Embajadora de las Mujeres Rurales

Este fin de semana El centro Cultural y de Diseño Mujeres Rurales realiza el 4º Las Flores Diseña, un evento donde la moda será la protagonista, pero no faltará la música, la danza y todo a beneficio del Hogar de Adultos Mayores Rogelio Peña.

Hoy Andrea Izzo Capella, Presidente de la Asociación Mujeres Rurales brindó detalles de la organización que esta con los últimos detalles. Mañana viernes en el Biguá -confiteria del parque Plaza Montero- «a las 16 hs cada postulante a embajadora, son 11 chicas, harà su presentación en sociedad. La institución a la que representen ganará 300.000 pesos y la ganadora tendrá la posibilidad de estar en Carlos Casares representando a Las Flores», comentó Andrea.

Mientras, el sábado a las 21 hs en el Teatro Español, dará comienzo el evento. «lo que estamos celebrando es el dia internacional de las mujeres rurales, y vamos a arrancar con un homenaje a Maria Saldaña, que ganó el premio Lia Encalada el año pasado y este año estamos nosotras nominadas, como asociación de mujeres».

Luego habrà musica, danza y desfile. Varias marcas locales y emprendimientos serán parte, y las embajadoras caminaran entre el publico. Está programada la participación artística de Agustina Romero; Jazmín Cruz; Jony Civale; Rut y los Tres; José Rodríguez Folk y sus Percuclases; y el Ballet de La Tacuara.

Las entradas estan a la venta en la boleteria del teatro en el horario de 8 a 13 y de 18 a 20 hs.